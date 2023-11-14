На Украине ответили на предложение отказаться от ряда территорий

Ермак не согласился с предложением экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможности принятия Украины в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

«Это мнение Андерса. (...) Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», — ответил Ермак на предложение Расмуссена. По его словам, украинской стороне очень важно взять территории Донбасса и Крыма. Кроме того, он согласился, что идея бывшего генсека альянса неосуществима.

Расмуссен предложил принять Украину в НАТО в новых границах 11 ноября. Как он утверждал, нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой республика будет в самом сердце альянса.