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09:38, 14 ноября 2023Бывший СССР

На Украине ответили на предложение отказаться от ряда территорий

Ермак не согласился с предложением экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможности принятия Украины в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

«Это мнение Андерса. (...) Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», — ответил Ермак на предложение Расмуссена. По его словам, украинской стороне очень важно взять территории Донбасса и Крыма. Кроме того, он согласился, что идея бывшего генсека альянса неосуществима.

Расмуссен предложил принять Украину в НАТО в новых границах 11 ноября. Как он утверждал, нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой республика будет в самом сердце альянса.

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      Кристина Есикова
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