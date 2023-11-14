KP: если Запад не профинансирует Украину, ему придется платить за беженцев

Сокращение финансирования Киева со стороны США может обернуться серьезными последствиями не только для Украины, не радужные перспективы грозят и коллективному Запада. Такое мнение выразили эксперты украинского издания Kyiv Post (KP).

Экономист Владимир Луговской, чью позицию приводит издание, объяснил, что отмена финансовой поддержки Киева на данном этапе приведет к тому, что Западу все равно придется платить за Украину, но уже при других обстоятельствах.

«Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом это создаст еще большее экономическое бремя», — заявил Луговской.

Специалиста по украинской экономике Кинг Баниан считает, что сокращение финансовой помощи от США приведет к потере Киевом альтернативных источников финансирования, к примеру, Международный валютный фонд откажет Украине в кредите, если будет ясно, что страна не сможет его обеспечить.

Эксперты также отметили негативные тенденции в сельскохозяйственной отрасли Украины, которая, по информации издания, также существует благодаря ощутимой поддержке Соединенных Штатов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала власти США прекратить финансирование Украины и сосредоточить силы на решении внутренних проблем. Она также предложила устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.