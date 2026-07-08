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12:17, 8 июля 2026Наука и техника

«Ростех» рассказал об экономическом преимуществе САУ «Мста-С»

«Ростех»: Точность гаубицы «Мста-С» обеспечивает экономическое преимущество
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С», которая может поражать цели без пристрелки, экономит снаряды и ресурс ствола. О неочевидном преимуществе машины рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Корпорация обратила внимание на слова экипажа самоходной гаубицы, который рассказал о точности машины. Артиллеристы поразили парой выстрелов танк противника, который считается малоразмерной целью для дальнобойной САУ. Отмечается, что эффективность огня повышают автоматизированная система управления наведением и огнем, а также высокоточные снаряды «Краснополь».

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В «Ростехе» подчеркнули, что точность машины обеспечивает не только тактическое, но и экономическое преимущество. «Меньше пристрелочных выстрелов — ниже износ, длиннее межсервисные интервалы», — говорится в сообщении.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили САУ 2С31 «Вена» на шасси боевой машины пехоты БМП-3.

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