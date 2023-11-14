Суд в Петербурге заменил историческую дверь «входом в Нарнию»

Куйбышевский районный суд в Петербурге заменил историческую дверь фанерой

Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге заменил историческую входную дверь фанерой. Об этом пишет издание «Подъем».

В сети сыронизировали по поводу выбранной конструкции и назвали ее входом в Нарнию. Однако в объединенной пресс-службе судов Петербурга пояснили, что конструкция временная — ее уберут, когда оригинальные двери отреставрируют.

«Абсолютно законные и согласованные ремонтные работы, чтобы гражданам в будущем было приятно и красиво заходить в суд, глядя на исторические двери отреставрированные. Завершение работ планируется к концу этой недели. На график работы суда это никак не повлияло», — рассказали в организации.

Ранее власти подмосковного города Лобня придумали необычное оправдание плохо отремонтированной дороге. На опубликованных в сети снимках были видны неаккуратно залитые бетоном неровности. По словам местных жителей, дорога выглядит «убого» и демонстрирует отношение рабочих к своим обязанностям. В администрации заявили, что ремонт является «промежуточным» и был выполнен в целях безопасности.