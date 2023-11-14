Енотовидная собака нелегально поселилась в зоопарке российского города

В зоопарке Калининграда нелегально поселилась дикая енотовидная собака

Дикая енотовидная собака сама пришла в зоопарк Калининграда и решила там остаться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Зверь забрел в город недавно, и несколько дней жители замечали его в окрестностях Центрального парка. После этого енотовидная собака переместилась на улицу Зоологическую, а вскоре открыла для себя зоопарк и решила нелегально там поселиться. Днем животное прячется, а ночью обходит территорию и гуляет по дорожкам.

Непрошеный гость регулярно попадает на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники зоопарка рассказали журналистам, что не могут взять к себе енотовидную собаку, потому что ловить здоровых диких животных и сажать их в клетки незаконно и неэтично. По той же причине собаку не подкармливают: едой зверя можно приручить и он не захочет возвращаться в дикую природу.

По словам пресс-секретаря Калининградского зоопарка Екатерины Михайловой, в Калининграде часто замечают диких животных, потому что рядом леса и сам город «очень зеленый». «Несколько лет назад прямо напротив администрации по площади ходил бобр, хотел, наверное, купаться в фонтане, но не срослось у него. Он вот ходил вокруг грустный, не мог залезть. Иногда лосей видят достаточно близко. Так что из ряда вон сегодня только то, что эта собака сама пришла в зоопарк», — прокомментировала Михайлова в беседе с журналистами Telegram-канала «Подъем».

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