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17:09, 14 ноября 2023Моя страна

Бенгальские тигры из барнаульского зоопарка стали родителями

Бенгальские тигры барнаульского зоопарка «Лесная сказка» стали родителями

Бенгальские тигры Маяк и Фифа из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» снова стали родителями. Об этом сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Зоопарк также показал видео, на котором тигрята и Фифа лежат в домике — детеныши ведут себя активно и постоянно пытаются уползти от матери.

Тигрята появились на свет 15 октября, их пол пока неизвестен.

Ранее заповедник «Земля леопарда» показал видео с тигрятами, которые следуют за матерью. В нацпарке рассказали, что тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. Мать приносит им мясо, хотя еще 5-6 месяцев продолжает кормить молоком. С шести месяцев они начинают сопровождать ее во время охоты и учатся добывать себе пищу.

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      Сергей Истомин
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