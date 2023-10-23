Следующие за матерью тигрята попали на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с тигрятами

Тигрята, следующие за матерью, попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

Как рассказали в нацпарке, тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. Мать приносит им мясо, хотя еще 5-6 месяцев продолжает кормить молоком.

«С шести месяцев тигрята сопровождают хищницу во время охоты. Самка учит детенышей охотиться», — говорится в сообщении. По словам сотрудников заповедника, в годовалом возрасте детеныши отправляются на самостоятельную охоту.