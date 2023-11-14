Песков ответил на обвинения США в помощи Северной Корее по обходу санкций

Песков: обвинения США в помощи Северной Корее по обходу санкций голословны

Обвинения США в адрес России и Китая в помощи Северной Корее по обходу санкций являются «голословными» и «ничем не подтвержденными». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет», — отметил представитель Кремля.

С соответствующей реакцией Песков отреагировал на высказывания главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что якобы Россия и Китай помогают КНДР обходить санкции.

Ранее США и Южная Корея пересмотрели двустороннее соглашение о безопасности, направленное на сдерживание ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР, и пообещали продолжать давление на Пхеньян.