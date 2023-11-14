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21:21, 14 ноября 2023Мир

США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

Полянский: США ждут последствия за перехват оружия в Оманском заливе

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вашингтон столкнется с последствиями, если продолжит перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будет переправлять его Киеву, об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провал в зоне специальной военной операции (СВО). Полянский считает, что это не является оправданием для подобных шагов. «Если они со стороны Вашингтона продолжатся, США ждут самые серьезные последствия», — предупредил он.

«Как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре 2022 года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — указал дипломат.

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что США не знают, как используется переданное Украине оружие.

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      Марина Совина
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