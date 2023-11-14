Политолог раскрыл сценарии развития конфликта Залужного и Зеленского

Политолог Журавлев допустил свержение Зеленского или отставку Залужного

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским главной Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным может привести либо к свержению главы государства, либо к отставке Залужного. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Я думаю, что свержение Зеленского все же более вероятно, потому что отставка Залужного ситуацию из тупика не выведет. Глава ВСУ не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров, потому у него, как ни странно, больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Зеленский же не готов менять свою позиции, и это понятно: он слишком далеко зашел. Тут и чужие не примут, и свои не поймут», — заметил Журавлев.

Он также допустил, что с Залужным у Украины больше шансов и в военном плане, поскольку глава ВСУ обладает большим опытом и знаниями в этом отношении, что может уберечь его от ряда ошибок.

«Когда наступит переломный момент в этом внутриполитическом конфликте, сказать сложно, потому что решать это будут не в Киеве. А на Западе у разных сторон слишком много разных целей и интересов: у одних выборы, у других Израиль, у третьих Тайвань», — добавил политолог.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о конфликте Зеленского и Залужного. По его словам, военных не устраивает неудавшееся контрнаступление, неправильное использование западной помощи и низкий уровень компетенций в Киеве.