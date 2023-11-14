Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:14, 14 ноября 2023Наука и техника

Раскрыта стоимость ведомого F-35

The Drive: ведомый для F-35 будет в три-четыре раза дешевле самого истребителя

Фото: Sakura Murakami / Reuters

Перспективные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) создаются в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в качестве ведомых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, будут стоить в три-четыре раза дешевле последних. Об этом пишет The Drive.

Издание напоминает, что в настоящее время усредненная стоимость одного F-35 Lightning II оценивается в 82,5 миллиона долларов. Цену за один БПЛА, создаваемый в рамках CCA, раскрыл министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе беседе, состоявшейся в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) в Вашингтоне (округ Колумбия).

По словам чиновника, в настоящее время ВВС обсуждают ключевые параметры беспилотников, создаваемых в рамках программы CCA. Одним из основных критериев должна стать невысокая, по сравнению с ценой ведущего самолета, стоимость ведомого БПЛА.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Смерть с небесЭтот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
14 мая 2018

Кендалл добавил, что аппараты CCA получат модульную конструкцию, позволяющую им переносить различную нагрузку, в частности системы с оружием и без него. Другими требованиями к БПЛА станет их приспособленность к эксплуатации на относительно коротких взлетно-посадочных полосах. В базовом варианте, по оценке Кендалла, в рамках программы планируется произвести не менее тысячи БПЛА.

В мае издание сообщило, что перспективные БПЛА, создаваемые в рамках программы CCA, получат ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM).

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

      Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости