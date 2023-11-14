Россиян предупредили о привычках-провокаторах опасной болезни

Главными факторами, приводящими к сахарному диабету, являются курение, недостаток сна и низкая физическая активность, заявила терапевт Ольга Чиркова. О некоторых других привычках-провокаторах опасной болезни она предупредила россиян в беседе с NEWS.ru.

Чиркова назвала основной причиной развития сахарного диабета второго типа обменные нарушения, из-за которых клетки организма становятся нечувствительными к инсулину. Спровоцировать их, по словам врача, могут различные факторы — прежде всего неправильное питание и нездоровый образ жизни. «Главные причины: лишний вес, низкая физическая активность, злоупотребление сладким, особенно газировками, алкоголем, фастфудом, стрессы, недостаток сна, курение», — объяснила Чиркова.

Среди опасных последствий постоянно высокого уровня сахара в крови (гипергликемии) терапевт выделила поражение нервных окончаний и стенок сосудов. Это, в свою очередь, вызывает нарушения в работе почек, сердца, проблемы с потенцией у мужчин, потерю зрения и появление трофических язв на ногах, добавила врач.

Ранее ученые из Тулейнского университета признали соль фактором риска диабета второго типа. В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек, которых опросили о частоте потребления соли. Наблюдения продолжались в среднем 11,8 года. За это время у 13 тысяч испытуемых развился сахарный диабет второго типа.