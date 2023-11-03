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11:01, 3 ноября 2023Наука и техника

Соль признали фактором риска диабета второго типа

Mayo Clinic Proceedings: употребление соли увеличило риск диабета второго типа

Фото: Unsplash

Ученые из Тулейнского университета признали соль фактором риска диабета второго типа. Результаты работы опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек, которых опросили о частоте потребления соли. Наблюдения продолжались в среднем 11,8 года. За это время у 13 тысяч испытуемых развился сахарный диабет второго типа. У лиц, которые «иногда» добавляли соль в свою пищу, вероятность была увеличена на 13 процентов по сравнению с теми, кто делал это «редко» или «никогда». У тех, кто «зачастую» или «всегда» подсаливал пищу, риск был выше на 20 и 39 процентов соответственно.

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Известно, что людям из группы риска развития диабета второго типа следует избегать употребления сахара, теперь специалисты показали, что им также следует отказаться от соли. В будущем планируется провести дополнительные исследования, которые помогут объяснить причину такой корреляции. На данный момент предполагается, что соль побуждает людей есть большими порциями, увеличивая вероятность развития факторов риска диабета, например ожирения.

В феврале сотрудники Центра исследований воспаления VIB-UGent и Университета Хасселта пришли к выводу, что переизбыток соли в рационе питания может оказывать негативное воздействие на иммунную систему.

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      Елена Апазиди
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