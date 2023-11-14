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19:25, 14 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали неочевидный способ реже болеть в сезон ОРВИ

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Чтобы реже болеть простудными заболеваниями, необходимо бросить курить, заявил оториноларинголог, профессор Валерий Свистушкин. В комментарии для издания aif.ru он назвал некоторые неочевидные способы сохранить здоровье в сезон ОРВИ.

Врач заявил, что реже подхватывать вирусы позволит отказ от курения. «Никотин влияет на сосуды всего организма, но в первую очередь страдают нос, горло, гортань. Из-за курения возникают разные заболевания — от воспаления до рака», — указал он на пагубные последствия вредной привычки.

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Свистушкин также обратил внимание, что те, кто не придерживается здорового образа жизни, в среднем болеют в три раза чаще. Чтобы улучшить эту статистику, необходимо избегать стрессов, правильно питаться, высыпаться и регулярно заниматься посильным спортом, посоветовал врач.

Ранее кардиолог Юлия Щеглова предупредила об опасности разных графиков работы. Она отметила, сменный график работы противопоказан людям с заболеваниями сердца.

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      Алиса Дмитриева
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