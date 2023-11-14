Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:49, 14 ноября 2023Россия

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

МО: подразделения ВДВ России заняли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западном фланге артемовского направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, после нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись украинские военные. Небольшая группа бойцов ивановского подразделения «Шторм» незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на их позициях.

В министерстве добавили, что при активной обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, пытающихся обойти город с флангов.

9 ноября Минобороны сообщило, что российские артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ, занявшую позиции в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, ВСУ рассчитывают воспользоваться «слабостями» России.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

      В российском регионе амурский тигр напал на сторожа пасеки

      В России предложили контролировать помилованных из-за участия в СВО заключенных

      Не испытывающей оргазма с мужем женщине дали совет

      Школьная консультантка занялась сексом с учеником и попала под суд

      В российском регионе школьницу жестоко избили из-за занятых ею детских качелей

      Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

      В КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений

      В США назвали условие для победы Украины в конфликте с Россией

      В Японии заявили о неизменной позиции по южной части Курил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости