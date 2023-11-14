Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

МО: подразделения ВДВ России заняли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западном фланге артемовского направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, после нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись украинские военные. Небольшая группа бойцов ивановского подразделения «Шторм» незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на их позициях.

В министерстве добавили, что при активной обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, пытающихся обойти город с флангов.

9 ноября Минобороны сообщило, что российские артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ, занявшую позиции в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, ВСУ рассчитывают воспользоваться «слабостями» России.