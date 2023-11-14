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17:33, 14 ноября 2023Наука и техника

«Ростех» представил «Дальнолет» и «Беркут-2» в Дубае

«Ростех» представил парашюты «Дальнолет» и «Беркут-2» на Dubai Airshow

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Ростех» впервые на Ближнем Востоке представил новейшие парашютные и контейнерные системы в ходе международной выставки Dubai Airshow 2023 в Дубае. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения "Дальнолет" и "Беркут-2". Первая предназначена для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 километров. При этом дальность полета при прыжке с 8 километров с учетом попутного ветра может достигать 60 километров. Для более комфортного длительного нахождения в режиме парашютирования в системе предусмотрено специальное "сиденье"», — говорится в сообщении.

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Система «Беркут-2» с парашютом типа «крыло» позволяет выполнять прыжки с летательных аппаратов всех типов, а также может обеспечить десантирование отдельных парашютистов или группы. На подвесной системе можно закрепить контейнер массой до 50 килограммов, позволяющий десантироваться с вооружением и оборудованием. Также с парашютом можно выполнять десантирование с приземлением на площадку размером метр на метр.

Кроме того, на выставке покажут контейнерные системы УГКС-50 и СКГ-50 для доставки грузов парашютистами. Системы позволяют десантировать грузы весом до 50 килограммов с высот до 10 километров. УГКС-50 можно использовать после приземления как рюкзак, а СКГ-50 позволяет нести грузы нестандартной геометрической формы.

Также в Дубае презентуют двухместную парашютную систему «Тандем-400», которая позволяет выполнять учебно-тренировочные прыжки и десантирования по специальным заданиям, роботизированную систему «Юнкер-ДГ-250» и парашют Д-6 серии 4.

В январе 2022 года стало известно, что «Ростех» передал парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. Новый парашют заменит Д-10, который является основным десантным парашютом российской армии.

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      Даниил Иринин
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