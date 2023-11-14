Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 14 ноября 2023Мир

В Госдуме предупредили о риске потери евроатлантического единства

Слуцкий: события на Ближнем Востоке могут ударить рикошетом по единству в ЕС
СюжетПротесты в Германии

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

События на Ближнем Востоке могут ударить рикошетом по единству в ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, руководство Франции и Германии, вопреки призывам граждан этих стран остановить гуманитарную катастрофу в Газе, транслируют подход Вашингтона к этому конфликту. Эксперт отметил, что улицы западных городов заполнили массовые протесты с призывами остановить потери среди мирного населения Газы.

«Лидеры Франции и Германии вопреки мнению собственных граждан снова показывают себя вассалами (если не попугаями) США, транслируя вашингтонские подходы по арабо-израильскому конфликту», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая же ситуация складывалась по отношению к Украине. «События на Ближнем Востоке могут больно ударить рикошетом и по евроатлантическому единству», — предупредил он о рисках.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель исключил победу Украины над Россией в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей

      За окраиной галактики обнаружили загадочный фосфор

      Стало известно о минировании ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Донбасса

      Стало известно о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в Херсонской области

      Эксперты рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений

      Гаспарян отреагировал на вынесенный судом в Киеве приговор

      Госдеп призвал Израиль увеличить гуманитарные паузы в секторе Газа

      Весь мир попробовал «муа-муа» и «джагу-джагу». Почему хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно покорил иностранцев?

      В США ответили на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости