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19:37, 14 ноября 2023Мир

США выделят миллион долларов на расследование преступлений на Украине

США выделят $1 млн на расследование нарушений международного права на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Вашингтон выделит один миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Средства будут перечислены Международному центру по расследованию преступлений против Украины (ICPA), который был создан Евроюстом при поддержке Еврокомиссии.

«В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России. Основной судебный орган международной организации принял решение допустить заявления от ряда государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что права страны и ее граждан в международных судах ущемляются, однако власти сделают все, чтобы их отстаивать.

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      Варвара Кошечкина
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