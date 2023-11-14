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06:08, 14 ноября 2023Экономика

Стало известно о поддержке Израилем помощи Газе в пакете безопасности США

Times of Israel: Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Израильские власти поддержали включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, но при соблюдении некоторых условий. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Уточняется, что это первые публичные оценки израильской стороной этого пакета помощи. Как отмечает издание, помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Тель-Авив обсуждает с Вашингтоном.

Ранее стало известно о попытках Байдена склонить Конгресс к помощи Украине и Израилю.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.

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      Юлия Мискевич
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