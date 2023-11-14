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14:17, 14 ноября 2023Силовые структуры

Сыщики задержали второго угрожавшего от наркокартеля семье россиянина

МВД сообщило о новом задержанном по делу об угрозах со стороны наркокартеля

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области сыщики задержали второго подозреваемого по делу об угрозах российской семье со стороны наркокартеля. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным МВД, шантажиста задержали в городе Березовский — новый фигурант дела прятался в квартире бабушки и не успел оказать сопротивление. Силовики выяснили, что оба задержанных по делу об угрозам семье из Первоуральска являются ранее судимыми за имущественные преступления жителями Екатеринбурга.

«В настоящее время с задержанными представители МВД проводят комплекс следственных действий, по окончанию которых будет избрана мера пресечения», — рассказал Валерий Горелых.

Первый задержанный в деле об угрозах жителю Первоуральска (Свердловская область), который сдал в полицию найденные им наркотики, появился 13 ноября.

Житель Первоуральска стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь.

Тогда владелец недвижимости решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. Мужчина сдал запрещенное вещество в полицию, после чего стал получать первые угрозы. В конце октября его квартиру закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело.

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      Владимир Седов
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