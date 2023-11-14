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17:59, 14 ноября 2023Мир

Тайвань усомнился во вторжении Китая на остров в ближайшие годы

Глава Совбеза Тайваня Ку усомнился во вторжении Китая в ближайшие годы

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Вторжение Китая на Тайвань в ближайшие годы вряд ли возможно. В подобном сценарии в интервью агентству Bloomberg усомнился глава Совета национальной безопасности острова Веллингтон Ку.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или по крайней мере в течение одного-двух лет. Если Китаю нужно будет провести десантные операции, чтобы захватить Тайвань, я не думаю, что он будет иметь такие возможности к 2027 году», — заявил он.

По словам главы Совбеза, тайваньское руководство также не видит никаких признаков подготовки Китая к возможному вторжению. Ку подчеркнул, что в противном случае Тайвань будет широко использовать западное вооружение, включая дроны, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможности применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Она подтвердила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и Штатами.

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      Глеб Бажуткин
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