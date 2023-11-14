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07:50, 14 ноября 2023Спорт

Тренер клуба КХЛ рассказал о молчащих о заслугах россиян европейцах

Тренер «Салавата Юлаева» Вальво заявил, что в Европе молчат о заслугах россиян

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаева» по физической подготовке Адриан Вальво рассказал, что в Европе молчат о заслугах россиян. Его слова приводит «Бизнес Online».

Специалист заявил, что до 2016 года многого не знал о России. «В Европе это негативный момент — там не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия. Например, о победе во Второй мировой войне и прочих подобных вещах, вообще ничего. Хотя Россия проделала очень большую работу, сделала много важного», – посчитал Вальво.

Вальво начал работу в уфимском клубе перед началом сезона 2022/2023. До этого у француза уже был опыт работы в КХЛ с минским «Динамо». Он женат на гражданке России.

25 октября хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», рассказал об изменении отношения европейцев к россиянам. По его мнению, ситуация улучшилась, так как в Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее относятся к политике.

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      Анастасия Борисова
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