Тренер «Салавата Юлаева» Вальво заявил, что в Европе молчат о заслугах россиян

Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаева» по физической подготовке Адриан Вальво рассказал, что в Европе молчат о заслугах россиян. Его слова приводит «Бизнес Online».

Специалист заявил, что до 2016 года многого не знал о России. «В Европе это негативный момент — там не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия. Например, о победе во Второй мировой войне и прочих подобных вещах, вообще ничего. Хотя Россия проделала очень большую работу, сделала много важного», – посчитал Вальво.

Вальво начал работу в уфимском клубе перед началом сезона 2022/2023. До этого у француза уже был опыт работы в КХЛ с минским «Динамо». Он женат на гражданке России.

25 октября хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», рассказал об изменении отношения европейцев к россиянам. По его мнению, ситуация улучшилась, так как в Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее относятся к политике.