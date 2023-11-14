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09:30, 14 ноября 2023Мир

В Британии объяснили перестановки в кабинете министров

Politico: в Британии возвращение Кэмерона в кабмин назвали мастерским ходом

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Перестановки в кабинете министров свидетельствуют о рискованном изменении курса политики премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с предстоящими в следующем году выборами. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, назначение бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона на пост главы МИД королевства и перемещение Джеймса Клеверли с должности министра иностранных дел на позицию главы МВД имели большой смысл, поскольку это дало Сунаку шанс закрепить свой авторитет в министерской команде и укрепить свои позиции в преддверии выборов.

Бывший член кабинета министров, пожелавший остаться анонимным, назвал возвращение Кэмерона в кабмин «мастерским ходом», так как это «убедит партию и общественность в том, что консерваторы серьезно относятся к управлению страной и победе [на предстоящих в следующем году выборах]».

Ранее Кэмерон высказался о своей новой работе. По его словам, он ждет начала работы с Клеверли, который прекрасно руководил ведомством, и перед Британией стоит сложнейший комплекс международных проблем.

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      Дарья Балацкая
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