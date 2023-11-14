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19:50, 14 ноября 2023Моя страна

В Калининградской области открыли умную спортивную площадку

В поселке Домново появилась умная спортивная площадка

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

В поселке Домново Правдинского района Калининградской области рядом со школой появилась умная спортивная площадка. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Согласно пресс-службе, стоимость площадки составила около 40 миллионов рублей. Министр спорта региона Наталья Ищенко, присутствовавшая на открытии, вручила детям новые мячи для футбола, волейбола и баскетбола. Всеми этими видами спорта можно заниматься на мини-стадионе.

Отмечается, что турники, брусья и тренажеры, установленные на площадке, оснащены интерактивными QR-кодами. Любой желающий может навести камеру телефона на код и перейти на сайт изготовителя, чтобы ознакомиться с техникой выполнения упражнений.

Ранее сообщалось, что в жилом массиве Отары в Казани отремонтировали две улицы — Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены от улицы Южно-Промышленная до улицы Центральная.

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