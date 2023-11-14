В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов

В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов, идут восстановительные работы

В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов, идут восстановительные работы. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что из-за этого движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто.

Восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00 (11:00 по московскому времени).

Рано утром 11 ноября в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В результате помощник машиниста получил незначительные травмы. По данным МЖД, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.