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15:07, 14 ноября 2023Россия

В Крыму женщина сдала сына в полицию за хранение винтовки

В Алупке женщина сдала сына в полицию за хранение пневматической винтовки

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В крымской Алупке женщина сдала сына полиции, так как тот хранил у себя дома пневматическую винтовку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Винтовку 31-летний мужчина купил на маркетплейсе для развлечения — чтобы стрелять по банкам. Сначала его мать не напрягало оружие. Проблемы начались после того, как россиянин пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и отправился гулять с винтовкой.

Впоследствии женщина вызвала полицию. Ее и мужчину вызвали в отдел для допроса. После проведенной эскпертизы правоохранители выяснили, что обладатель пневматической винтовки заменил винтовую пружину на газовую, чтобы она лучше стреляла. Владелец купленного на маркетплейсе оружия находится под подпиской о невыезде.

Ранее жительница Иркутска узнала из соцсетей, что ее сын похитил сотовый телефон, сообщила о произошедшем в полицию и отправила подростка в отделение с повинной. Следователи тогда возбудили уголовное дело.

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      Анастасия Шейкина
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