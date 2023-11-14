В Москве пассажир метро спрыгнул на рельсы, ушел в тоннель и попал под поезд

В московском метро человек спрыгнул на рельсы, ушел в тоннель и попал под поезд

На станции «Багратионовская» московского метро пассажир спрыгнул на пути, пошел в тоннель и попал под поезд. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах города.

«Пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.

В столичном управлении МВД подтвердили факт падения человека на пути. Там сообщили о начатой проверке. В свою очередь, столичный Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за происшествия временно приостановлено движение между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии. Сейчас трафик на голубой линии уже введен в график.

Ранее россиянин упал на пути, попал под грузовой поезд и выжил. Мужчина был в нетрезвом состоянии, из-за чего споткнулся и упал. Пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы и был госпитализирован.