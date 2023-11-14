Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:23, 14 ноября 2023Моя страна

В Мурманске пройдет литературный фестиваль

Литературный фестиваль «КнигоЛед» пройдет в Мурманске

Фото: РИА Новости

В Мурманске состоится литературный фестиваль «КнигоЛед». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие будет проходить с 24 по 25 ноября. Фестиваль организует Центральная городская библиотека города при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гостей и жителей Мурманска ждут творческие встречи с известными авторами, мастер-классы, лекции, дискуссии и презентации книг.

«География фестиваля обширная, приедут гости из разных регионов страны: от Петрозаводска до Екатеринбурга», — заявил глава города Игорь Мораль.

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания». В мероприятии приняли участие артисты из Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Тульской и Вологодской областей и других регионов России, а также Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

      В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости