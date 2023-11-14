В Мурманске пройдет литературный фестиваль

Литературный фестиваль «КнигоЛед» пройдет в Мурманске

В Мурманске состоится литературный фестиваль «КнигоЛед». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие будет проходить с 24 по 25 ноября. Фестиваль организует Центральная городская библиотека города при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гостей и жителей Мурманска ждут творческие встречи с известными авторами, мастер-классы, лекции, дискуссии и презентации книг.

«География фестиваля обширная, приедут гости из разных регионов страны: от Петрозаводска до Екатеринбурга», — заявил глава города Игорь Мораль.

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания». В мероприятии приняли участие артисты из Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Тульской и Вологодской областей и других регионов России, а также Казахстана.

