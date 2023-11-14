FT: в Тайване заявили о полной поддержке обороны со стороны США

США оказывает полную поддержку в обороне Тайваня от Китая и задействует все возможные направления, включая тренировку войск. Об этом заявил Веллингтон Ку, генеральный секретарь Совета национальной безопасности при президенте Тайваня Цай Инвэнь, передает Financial Times (FT).

«Отношения по этим вопросам безопасности очень близки, но мы должны вести себя сдержанно. Могу только сказать, что они используют все возможные способы, чтобы помочь нам, будь то обучение или наращивание асимметричных боевых возможностей», — рассказал политик.

Издание отмечает, что подобные высказывания тайваньской стороны являются очень редкими, так как ранее власти острова отрицали сотрудничество с США в оборонной сфере. Однако руководство Тайваня опасается ослабления поддержки со стороны Вашингтона в случае попыток наладить отношения с Пекином.

Подобные настроения нарастают в связи с грядущими президентскими выборами, которые состоятся на острове в январе следующего года. Текущего фаворита гонки вице-президента Тайваня Лай Циндэ, уже называют в Китае сепаратистом, подвергая острой критике.

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможности применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Она подтвердила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и Штатами. В то же время посол настояла на том, что остров — это китайская провинция.