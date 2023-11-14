В Венгрии предрекли вооруженный конфликт в ЕС из-за приема Украины

Министр по делам ЕС Бока: прием Украины в ЕС может вызвать конфликт

Прием Украины в Европейский союз (ЕС) может вызвать вооруженный конфликт, поэтому необходимо обдумать возможные последствия данного решения. Об этом заявил министр по делам ЕС Янош Бока, передает ТАСС.

«Когда начинаются переговоры с государством, которое находится в состоянии войны с соседней ядерной державой, то мы должны спросить себя, какова цель расширения Евросоюза, является ли целью расширения увеличение мирной зоны или импорт военного конфликта в ЕС», — рассказал министр.

Бока также подчеркнул, что до начала переговоров с Украиной о ее приеме в сообщество должны пройти стратегические консультации. По его мнению, прием Киева может значительно сказаться на ЕС и его жителях.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России. По его словам, в известных ему проектах 12-го пакета нет санкций в области ядерной энергетики, но в какой бы пакет их ни включили, Будапешт их никогда не поддержит.