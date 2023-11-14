Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о конфликте с популярным комиком

Российская сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова, принявшая участие в передаче «Шоу Воли» на ТНТ, обвинила его ведущего Илью Соболева в непрофессионализме. Ее слова привела ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале.

Сябитова рассказала о конфликте, произошедшем между ней и Соболевым в выпуске шоу от 12 ноября. Так, Сябитова сравнила Соболева с артистом Юрием Никулиным, который, по ее словам, быстрее добился успеха, чем комик в те же годы. «Вы сидите здесь и мяукаете у меня за спиной. А Никулин (...) уже знаменитым стал на весь мир, и любимец. Кто вас знает? Вот вас кто знает?» — обратилась она к Соболеву.

Ведущий шоу усмотрел в словах свахи пренебрежительное отношение к нему как к юмористу. Он заявил, что, в отличие от Сябитовой, он общался уважительно. Комик подчеркнул, что сваху «несет не туда».

Телеведущая заявила, что у нее не было конфликта с Соболевым, несмотря на то, что он пытался его начать. «Позиция "мне все можно на этой передаче" не профессиональная и со мной не работает», — заверила Сябитова. Также она сравнила поведение юмориста с поведением голубя, который «нагадит и улетит», и заявила, что перестала обращать внимание на его высказывания во время передачи.

Ранее Сябитова объяснила, почему юморист Тимур Батрудинов до сих пор одинок. По ее словам, на него плохо влияет его коллега Гарик Харламов. Она порекомендовала комикам не общаться, чтобы устроить личную жизнь Батрудинова.

