Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:07, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о конфликте с популярным комиком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова, принявшая участие в передаче «Шоу Воли» на ТНТ, обвинила его ведущего Илью Соболева в непрофессионализме. Ее слова привела ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале.

Сябитова рассказала о конфликте, произошедшем между ней и Соболевым в выпуске шоу от 12 ноября. Так, Сябитова сравнила Соболева с артистом Юрием Никулиным, который, по ее словам, быстрее добился успеха, чем комик в те же годы. «Вы сидите здесь и мяукаете у меня за спиной. А Никулин (...) уже знаменитым стал на весь мир, и любимец. Кто вас знает? Вот вас кто знает?» — обратилась она к Соболеву.

Материалы по теме:
«Ну а как еще выйти замуж в наше время?» Российское ТВ призывает женщин ползать на коленях перед мужчиной. И это работает
«Ну а как еще выйти замуж в наше время?»Российское ТВ призывает женщин ползать на коленях перед мужчиной. И это работает
29 апреля 2018
«Лупят только жертву» Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
«Лупят только жертву»Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
8 июня 2020

Ведущий шоу усмотрел в словах свахи пренебрежительное отношение к нему как к юмористу. Он заявил, что, в отличие от Сябитовой, он общался уважительно. Комик подчеркнул, что сваху «несет не туда».

Телеведущая заявила, что у нее не было конфликта с Соболевым, несмотря на то, что он пытался его начать. «Позиция "мне все можно на этой передаче" не профессиональная и со мной не работает», — заверила Сябитова. Также она сравнила поведение юмориста с поведением голубя, который «нагадит и улетит», и заявила, что перестала обращать внимание на его высказывания во время передачи.

Ранее Сябитова объяснила, почему юморист Тимур Батрудинов до сих пор одинок. По ее словам, на него плохо влияет его коллега Гарик Харламов. Она порекомендовала комикам не общаться, чтобы устроить личную жизнь Батрудинова.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Дания направит Украине семь миллионов евро

      Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

      Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?

      США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

      Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

      Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

      Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

      Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

      ООН осудила военные методы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости