Володин рассказал о проблеме «наливаек» в домах

Володин: проблему незаконной продажи алкоголя в жилых домах нужно решить

Проблему «наливаек» в жилых домах нужно решить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает газета «Глас народа».

«Из-за деятельности "наливаек" люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», — рассказал Володин. По его словам, в Госдуму внесли инициативу, которая поможет в предотвращении случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией, а также запретит работы соответствующих заведений в ночное время.

Предлагается позволить регионам запрещать продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе. Законопроект также не разрешает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителя в заблуждение касательно природы, состава, количества, срока годности или срока хранения напитка. Помимо этого, нельзя приписывать продукту лечебные и другие свойства, которыми он не обладает, и использовать в наименовании название не входящих в состав продуктов.

Ранее Минфин выступил против идеи запретить продажу алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов.