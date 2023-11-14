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03:42, 14 ноября 2023Мир

В США заявили о непреклонной позиции Нетаньяху по сектору Газа

Экс-чиновник Госдепа: Нетаньяху не прислушается к призывам Штатов о перемирии
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Если США выступят за прекращение огня в секторе Газа, то израильский премьер Биньямин Нетаньяху даже в этом случае не прислушается к Вашингтону. С таким предположением выступил экс-чиновник Госдепа, гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят, пишет РИА Новости.

«Если администрация (президента США Джо) Байдена в итоге решит поддержать прекращение огня, не думаю, что он (Нетаньяху) будет их слушать какое-то время», — отметил эксперт.

По его словам, в данной ситуации Совбез ООН оказался «бесполезен», так как противоборствующие стороны могут ветировать резолюции. Итогом может стать «полное беззаконие» и отсутствие уважения к международному праву, считает Ваэль Альзаят. Он подчеркнул, что это «очень плохая глава в нашей современной истории».

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху выступил против решения Штатов и других стран поддержать передачу Палестинской автономии управления сектором Газа. Тель-Авив разошелся с Вашингтоном и арабским миром в вопросе послевоенного решения проблемы Газы.

Советник премьера Израиля по внешней политике Офир Фальк, в свою очередь, заявил, что Израиль намерен освободить анклав от ХАМАС, чтобы «детей не учили ненавидеть», а верующих в мечетях не призывали к расправе над евреями.

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      Марина Совина
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