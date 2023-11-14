Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

В сети распространился прогноз Жириновского о союзе России с Ираном и арабами

Если Россия объединится с арабами и Ираном, то Америке «придет конец». О таких последствиях этого союза для США в 1999 году говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский, на это обратил внимание Telegram-канал «Рупост».

«Всем надо понять, что Америка — это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер, во много раз. Наполеон медленно шел по Европе на лошадях, дошел до Москвы, постоял и ушел. Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах и дошел тоже до Москвы. А эти [американцы] не будут идти до Москвы. Они тем и опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты», — сказал Жириновский, выступая на заседании Госдумы.

Он отметил, что военные базы США расположены в Южной Корее и Пакистане.

«Они к нам подошли со всех сторон, они обязательно войдут в Прибалтику и встанут у Смоленска — 500 километров от Москвы. Тогда что мы будем делать?» — задался вопросом Жириновский.

Политик призвал проявить солидарность со всем мусульманским миром. «В их руках вся нефть, весь газ и деньги, если мы объединимся с арабами и с Ираном — Америке конец», — заключил Жириновский.

Ранее в сети распространилось видео с прогнозом политика о кризисе на Ближнем Востоке, который он сделал в 2012 году. Тогда Жириновский говорил, что он перерастет в войну между Израилем и Ираном.