Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:10, 14 ноября 2023Путешествия

Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

«Яндекс Путешествия»: россияне устремились в Таиланд и Узбекистан зимой

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Российские туристы устремились на зимний отдых в сезоне 2023-2024 в Таиланд, Узбекистан и Турцию. Самые популярные у россиян направления назвали аналитики «Яндекс Путешествий» в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты уточняют, что авиабилеты в Таиланд обойдутся отдыхающим в 77 тысяч рублей с человека. Перелет в Узбекистан и Турцию будет стоить 31 и 39 тысяч рублей соответственно. В пятерке лидеров по востребованности также оказались Индия (53 тысячи рублей) и Азербайджан (28 тысяч рублей).

Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок (средняя цена авиабилета — 69 577 рублей), Пхукет (87 260 рублей), Стамбул (39 902 рубля), Баку (29 042 рубля) и Дели (43 120 рублей).

Ранее сообщалось, что российские туристы устремились для отдыха в Сингапур. По информации PAC Group, это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские БПЛА сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями

      Перечислены пять способов избежать переедания на праздниках

      В Москве пассажир метро спрыгнул на рельсы, ушел в тоннель и попал под поезд

      Роскошный подарок бывшего мужа Бородиной для новой возлюбленной обругали в сети

      ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Челябинске

      Гол россиянина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

      Бизнес пожаловался на необходимость имитации возврата валютной выручки

      Порнозвезда назвала главный урок работы в индустрии

      В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

      Блинкен созвонился с новым главой МИД Великобритании и обсудил Израиль и Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости