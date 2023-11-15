14-часовое голодание признали полезным для здоровья

В KCL признали 14-часовое интервальное голодание полезным для здоровья

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) признали 14-часовое голодание полезным для здоровья. Согласно исследованию, представленному на Европейской конференции по питанию в Белграде, ограничение в приеме пищи может улучшать настроение, повышать энергию и способствовать похудению. Краткий обзор опубликован в Medical Xpress.

Сторонники прерывистого голодания обычно рекомендуют ограничить прием пищи в шестичасовое окно. Это означает, что если первый прием пищи был в девять утра, то последний должен произойти в три часа дня. Однако новые данные иллюстрируют, что положительное влияние на здоровье происходит и при десятичасовом окне, а голодать можно лишь 14 часов, а не 18.

В исследовании приняли участие 38 тысяч человек, которых попросили питаться как обычно в течение первой недели, а затем им требовалось придерживаться десятичасового интервала приема пищи в течение двух недель. Те, кто практиковал ограниченное по времени питание, но делал это не каждый день, имели менее выраженный эффект благотворного воздействия на здоровье по сравнению с теми, кто соблюдал режим регулярно. Больше всего пользы смогли извлечь те, кто практиковал более длительные интервалы приема пищи до эксперимента.

В октябре 2023 года сотрудники Университета Иллинойса (США) выявили, что прерывистое голодание помогает похудеть и контролировать уровень глюкозы в крови людям с диабетом второго типа.