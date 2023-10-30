Обнаружена польза прерывистого голодания

JAMA Network Open: прерывистое голодание помогает людям с диабетом

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, полезно для людей с диабетом 2-го типа, помогая им похудеть и контролировать уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе эксперимента, в котором приняло участие 75 человек, те добровольцы, которые ели только в течение восьмичасового интервала между полуднем и восьми часами вечера каждый день, фактически потеряли больше веса за шесть месяцев, чем участники, которым было поручено сократить потребление калорий на 25 процентов.

У обеих групп наблюдалось одинаковое снижение долгосрочного уровня сахара в крови, что было измерено с помощью теста на гемоглобин A1C, который показывает уровень сахара в крови за последние три месяца. По словам исследователей, участникам группы с ограниченным по времени питанием было легче соблюдать режим, чем участникам группы, снижающей потребление калорий.

В ходе шестимесячного исследования не было зарегистрировано никаких серьезных нежелательных явлений. Частота возникновения гипогликемии (низкий уровень сахара в крови) и гипергликемии (высокий уровень сахара в крови) не различалась между группами, соблюдавшими диету, и контрольными группами.

