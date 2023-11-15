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17:39, 15 ноября 2023Моя страна

В Сихотэ-Алинском заповеднике появились новые виды животных

В Сихотэ-Алинском заповеднике зафиксировали пополнение фауны

Фото: Erik Karits / Unsplash

В Сихотэ-Алинском заповеднике на Дальнем Востоке зафиксировали пополнение фауны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает РИА VladNews.

Специалисты заметили птицу кольчатую горлицу и жука трухляка черноватого. Ареал горлицы до XX века охватывал Южную Азию, а затем распространился на Европу и Северную Азию. Она ранее встречалась в Приморье, но ее гнездование пока не отмечалось.

Жук трухляк черноватый обитает во влажных старовозрастных лесных массивах, где преобладают хвойные деревья. Он внесен в Красную книгу России. Ранее он встречался только в Уссурийском заповеднике.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае активно расселяется редкий водяной олень. Ученые узнали об этом после ДТП с его участием. Впервые водяного оленя заметили в России в 2019 году на юге нацпарка «Земля леопарда», его внесли в Красную книгу региона. Авария подтвердила, что поголовье растет, и ареал расширяется на север.

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      Сергей Истомин
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