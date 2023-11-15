Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:30, 15 ноября 2023Среда обитания

Миллионы россиян оказались злостными неплательщиками за ЖКУ

ФССП нашла долги по оплате коммунальных услуг почти у 8 миллионов россиян

Фото: Пономарев Кирилл / «Лента.ру»

Миллионы россиян оказались злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла такие долги почти у 8 миллионов граждан, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что на начало четвертого квартала 2023 года исполнительные производства о взыскании задолженностей за ЖКУ заведены на 7,9 миллиона россиян. Этот показатель на 15 тысяч меньше, чем в аналогичный период в 2022-м.

Проблемы россиян с оплатой эксперты объясняют падением реальных доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг, а также возникновением сложных жизненных ситуаций — например, болезнь, инвалидность или потеря работы. Кроме того, есть граждане, которые принципиально не оплачивают ЖКУ из-за несогласия с установленными тарифами, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дарья Полухина.

Материалы по теме:
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры. Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры.Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
8 ноября 2023
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?
14 ноября 2023

Некоторые должники, по словам специалистки, жалуются на неудовлетворительную работу управляющей компании (УК). Жильцов не устраивает санитарное содержание общего имущества, техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, содержание придомового участка, вывоз отходов и текущий ремонт.

При просрочке платежей за коммуналку УК должна предупредить собственников о возможных последствиях, подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Отключить воду, газ и свет без уведомления должника коммунальщики не имеют права по закону. При этом нельзя размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования, в том числе у лифтов и в общих коридорах, напомнила специалистка.

Ранее взыскивать долги россиян за ЖКУ захотели по-новому — коммунальщиков предложили освободить от госпошлин за подачу исков на должников. Меру предлагают распространить на УК, ресурсоснабжающие организации (которые поставляют воду, электричество и тепло) и региональных операторов по вывозу мусора. Инициатива должна упростить коммунальщикам взыскание причитающихся им средств.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Раскрыты строгие противопоказания для употребления кофе

      Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

      Жена известного российского блогера погибла в ДТП

      Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

      В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

      Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Врач «Аш-Шифа» отверг обвинения Израиля к ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости