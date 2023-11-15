Миллионы россиян оказались злостными неплательщиками за ЖКУ

ФССП нашла долги по оплате коммунальных услуг почти у 8 миллионов россиян

Миллионы россиян оказались злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла такие долги почти у 8 миллионов граждан, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что на начало четвертого квартала 2023 года исполнительные производства о взыскании задолженностей за ЖКУ заведены на 7,9 миллиона россиян. Этот показатель на 15 тысяч меньше, чем в аналогичный период в 2022-м.

Проблемы россиян с оплатой эксперты объясняют падением реальных доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг, а также возникновением сложных жизненных ситуаций — например, болезнь, инвалидность или потеря работы. Кроме того, есть граждане, которые принципиально не оплачивают ЖКУ из-за несогласия с установленными тарифами, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дарья Полухина.

Некоторые должники, по словам специалистки, жалуются на неудовлетворительную работу управляющей компании (УК). Жильцов не устраивает санитарное содержание общего имущества, техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, содержание придомового участка, вывоз отходов и текущий ремонт.

При просрочке платежей за коммуналку УК должна предупредить собственников о возможных последствиях, подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Отключить воду, газ и свет без уведомления должника коммунальщики не имеют права по закону. При этом нельзя размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования, в том числе у лифтов и в общих коридорах, напомнила специалистка.

Ранее взыскивать долги россиян за ЖКУ захотели по-новому — коммунальщиков предложили освободить от госпошлин за подачу исков на должников. Меру предлагают распространить на УК, ресурсоснабжающие организации (которые поставляют воду, электричество и тепло) и региональных операторов по вывозу мусора. Инициатива должна упростить коммунальщикам взыскание причитающихся им средств.