Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сбит в Днепропетровской области

Минобороны: украинский самолет МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины сбит в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Павлоград, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS.

9 ноября российские военнослужащие уничтожили еще один украинский МиГ-29. Тогда борт был сбит в небе над Донецкой народной республикой.