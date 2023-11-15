Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 15 ноября 2023Россия

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сбит в Днепропетровской области

Минобороны: украинский самолет МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Фото: РИА Новости

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины сбит в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Павлоград, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS.

9 ноября российские военнослужащие уничтожили еще один украинский МиГ-29. Тогда борт был сбит в небе над Донецкой народной республикой.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      Врач раскрыла россиянам оптимальную частоту стирки постельного белья

      Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой

      Стало известно об уничтожении лодки и установки «Град» ВСУ в районе Днепра

      ЦАХАЛ обнаружил оружие в больнице «Аш-Шифа»

      Украинский вице-премьер признала наличие коррупции в стране

      Лолита описала эвакуацию близких из Киева фразой «самые страшные десять дней»

      Российские войска поразили зенитную станцию С-300 в зоне спецоперации

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России создали проект для защиты спутникового вещания от помех

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости