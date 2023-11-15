Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:11, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о негативном последствии вегетарианства

Комик Ни рассказал, что плохо себя чувствовал, питаясь по вегетарианской диете

Кадр: «Labelsmart.Подкасты» / «ВКонтакте»

Известный российский стендап-комик Саша Ни рассказал, что три года придерживался вегетарианской диеты, однако отказался от нее из-за плохого самочувствия. Негативные последствия такого образа питания он раскрыл в шоу «Надкаст», доступном во «ВКонтакте».

Ни пояснил, что придерживался так называемой лакто-ово-ветегарианской диеты, то есть не употреблял мясо и рыбу, однако ел молочные продукты и яйца. «Потом я пересмотрел свои взгляды, потому что мне физически сложно было обходиться без мяса. У меня организм стал намного хуже себя чувствовать», — раскрыл он.

По словам юмориста, он не знал, как нужно сбалансированно питаться, из-за чего ему сильно не хватало энергии, особенно в зимний период.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала законодательно запретить для несовершеннолетних вегетарианство и сыроедение. С такой инициативой она выступила на фоне резонансных дел против нескольких российских семей, в которых родители, питавшиеся растительной пищей, заморили детей голодом.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости