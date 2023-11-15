Известный российский комик рассказал о негативном последствии вегетарианства

Комик Ни рассказал, что плохо себя чувствовал, питаясь по вегетарианской диете

Известный российский стендап-комик Саша Ни рассказал, что три года придерживался вегетарианской диеты, однако отказался от нее из-за плохого самочувствия. Негативные последствия такого образа питания он раскрыл в шоу «Надкаст», доступном во «ВКонтакте».

Ни пояснил, что придерживался так называемой лакто-ово-ветегарианской диеты, то есть не употреблял мясо и рыбу, однако ел молочные продукты и яйца. «Потом я пересмотрел свои взгляды, потому что мне физически сложно было обходиться без мяса. У меня организм стал намного хуже себя чувствовать», — раскрыл он.

По словам юмориста, он не знал, как нужно сбалансированно питаться, из-за чего ему сильно не хватало энергии, особенно в зимний период.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала законодательно запретить для несовершеннолетних вегетарианство и сыроедение. С такой инициативой она выступила на фоне резонансных дел против нескольких российских семей, в которых родители, питавшиеся растительной пищей, заморили детей голодом.