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09:09, 15 ноября 2023Ценности

Парикмахеры назвали три визуально старящие прически

Фото: Kay Blake / ZUMA Press / Globallookpress.com

Редакторы She Finds совместно с парикмахерами назвали три визуально старящие прически. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты обратили внимание на детскую челку, которую ранее носили актрисы Одри Хепберн, Эмма Уотсон и Эмма Робертс. Профессиональный парикмахер Дэни Эверсон считает, что такой элемент стрижки подчеркивает морщины на лбу и привлекает внимание к отекам. «Слишком короткая челка стирает грань между молодостью и старением», — отметил он и посоветовал присмотреться к челке-шторке.

Кроме того, специалисты выделили короткие стрижки с ровным пробором посередине. По словам косметолога Ганимы Абдуллы, с возрастом волосы на макушке начинают редеть. В связи с этим она пояснила, что ровный пробор подчеркивает данную проблему, и порекомендовала укладывать пряди набок.

Вдобавок собеседники издания рассказали о многослойных прическах. «Хотя лохматые стрижки в моде, в них очень важно избегать большого количества слоев, потому что они могут сделать волосы безжизненными», — заключила Абдулла.

Ранее парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки. В первую очередь специалистка отметила удлиненное каре, каскадный боб и пикси. По ее словам, данные прически делают шею более изящной и освежают внешний вид в целом.

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      Мария Винар
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