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19:30, 15 ноября 2023Россия

При взрыве на российской свалке пострадал водитель погрузчика

В Таганроге на свалке произошел взрыв, пострадал водитель погрузчика

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Таганроге на несанкционированной свалке произошел взрыв. Пострадал водитель погрузчика, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Таганроге произошел взрыв на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе при уборке мусора фронтальным погрузчиком», — пояснил он.

Пострадавшему при взрыве водителю погрузчика оказывается медицинская помощь. На место прибыли специалисты, причины взрыва устанавливаются.

Ранее мощный пожар произошел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Возгорание возникло около полуночи. Местные жители рассказали, что перед этим слышали взрыв. Причины инцидента уточняются.

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      Никита Абрамов
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