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15:24, 15 ноября 2023Ценности

Раскрыта причина кардинальной смены имиджа Гарри Стайлса

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Инсайдер раскрыл причину кардинальной смены имиджа британского певца Гарри Стайлса. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам анонимного источника, 29-летний музыкант побрился налысо ради того, чтобы скрыться от папарацци и фанатов. «Это была первая причина сделать это, но теперь, когда его разоблачили, все идет как обычно», — объяснил он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Стайлс хотел остаться незамеченным на более долгое время. «Если после бритья головы некоторые люди не обращают на него внимания в течение нескольких недель или месяцев, это, пожалуй, лучшее развитие событий. Ему просто хотелось, чтобы это продолжалось дольше», — уточнил инсайдер.

Ранее в сети появились фото с концерта музыкальной группы U2. На них запечатлен Гарри Стайлс вместе со своей возлюбленной, канадской актрисой Тейлор Расселл. На размещенных кадрах видно, что артист побрился налысо.

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      Мария Винар
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