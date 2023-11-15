«Спартак» — «Лада», 18 ноября 2023: прогноз, где смотреть матч КХЛ

18 ноября в московском дворце спорта «Мегаспорт» лидер Западной конференции «Спартак» примет вторую команду Востока тольяттинскую «Ладу». Это будет второй матч команда за неделю. «Лента.ру» — подробнее о том, где и когда смотреть смотреть игру, и есть ли в этой встрече фаворит.

Когда матч КХЛ «Спартак» — «Лада»

Встреча лидера Западной конференции московского «Спартака» со второй командой Востока тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится 18 ноября в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт».

Во сколько начало матча КХЛ «Спартак» — «Лада»

Начало встречи между московским «Спартаком» и тольяттинской «Ладой» запланировано на 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч КХЛ «Спартак» — «Лада»

Посмотреть трансляцию матча «Спартак» — «Лада» можно в прямом эфире на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Лада»

И «Спартак», и «Лада» сейчас в отличной форме — в пяти последних матчах у обеих команд только по одному поражению, причем москвичи единственный раз проиграли именно тольяттинскому клубу. Соперники встречались друг с другом всего неделю назад — 11 ноября в Тольятти «Лада» на своем льду была сильнее в серии буллитов (4:3).

Клуб с берегов Волги является на данный момент, пожалуй, главным открытием нынешнего сезона — эксперты перед началом чемпионата называли «Ладу» командой сбитых летчиков, так как состав собрали преимущественно из игроков, которые ранее не пригодились другим клубам. Тольяттинцам предрекали нахождение в самом низу таблицы, но спустя два с половиной месяца после старта регулярки «Лада» занимает второе место в таблице Восточной конференции, уступая только магнитогорском «Металлургу». Успехи тольяттинской команды связывают в первую очередь с именем Олега Браташа, который никогда до нынешнего сезона не работал главным тренером в клубе КХЛ, а сейчас выстроил успешно работающую систему в команде без ярких звезд.

«Спартак» на данный момент показывает самый атакующий хоккей во всей лиге. Это подтверждает в первую очередь статистика — москвичи забросили больше всех шайб и являются единственной командой, которая уже преодолел отметку в 100 голов. Особенно выделяется первая тройка «Спартака» Морозов-Порядин-Голдобин. Последний является сейчас лучшим бомбардиром КХЛ с 45 очками в 31 матче. Руководит московской командой бывший тренер сборной России Алексей Жамнов, при нем «Спартак» идет на первом месте в таблице Западной конференции, имея равное количество очков с другим столичным клубом — «Динамо».

Своим мнением об игре «Спартака» и «Лады» в разговоре с «Лентой.ру» поделился бывший нападающий красно-белых Максим Рыбин: «С одной стороны, уже пора перестать удивляться тому, что "Лада" так высоко в таблице и так много кого обыгрывает. С другой — если бы перед началом сезона мне сказали, что этот состав тольяттинского клуба, который собрали максимум за пару месяцев до старта чемпионата, будет так слаженно и без спадов играть, то я бы вряд ли поверил. "Спартак" сейчас тоже показывает отличный хоккей, поэтому предстоящая встреча соперников будет на три исхода. Называть фаворита в этом матче я бы не решился».