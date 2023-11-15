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20:13, 15 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России дали оценку возможному вступлению Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Такую оценку возможному присоединению Киева к альянсу дала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо», — сказала она.

Захарова напомнила, что Москва разъясняла свою позицию относительно вступления Украины в НАТО с 2008 года, когда это предложение впервые было озвучено.

Ранее бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах. По его мнению, миру нужна новая архитектура европейской безопасности, «в которой Украина находится в самом сердце НАТО».

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      Алевтина Запольская
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