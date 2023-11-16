Загрязненный воздух связали с риском остановки сердца

Загрязненный воздух увеличил вероятность остановки сердца

Ученые из Каролинского института связали загрязненный воздух с риском преждевременной остановки сердца. Выводы исследования описаны в Journal of the American Heart Association.

В ходе работы были проанализированы записи о 30 тысячах случаев остановки сердца в Швеции, а также данные о качестве воздуха. Результаты показали, что даже небольшое загрязнение воздуха может увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Причем это касается не только крупных городов, но и поселений поменьше. Авторы считают, что для снижения уровня загрязнения воздуха необходимы новые эффективные законодательные меры.

Предыдущие исследования показали, что низкое качество воздуха, помимо сердечных приступов, сердечной недостаточности и нарушений ритма, также может влиять на риск развития деменции, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), астмы и на развитие функции легких у детей в Стокгольме.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Иордании обнаружили, что даже пятидневное воздействие загрязненного воздуха может повысить шансы инсульта. Так, высокие концентрации диоксида азота во вдыхаемом воздухе были связаны с увеличением риска заболевания на 28 процентов, а монооксида углерода — на 26 процентов.