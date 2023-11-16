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16:23, 16 ноября 2023Экономика

Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

Покупатели пива Tesla Cyberbeer от Маска раскритиковали его за низкое качество

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Пиво Tesla Cyberbeer, которое автопроизводитель Илона Маска выпустил в рамках кампании по продвижению электропикапа Tesla Cybertruck, пришлось не по вкусу покупателям. Продукт стоимостью в 150 долларов за комплект из двух бутылок и двух кружек раскритиковали за ужасное качество и экономию на бутылке, пишет Business Insider.

Среди жалоб нередко встречается упоминание ржавчины на крышках, а мнения по поводу напитка находятся в диапазоне от «некачественное» до «отвратительное». Единственным, к чему у покупателей не возникло претензий, стала упаковка товара.

В Tesla не ответили на вопрос, сколько единиц товара было продано с октября, однако на сайте указано, что купить его больше нельзя. Перед началом продаж продукт описывали как лагер с двумя сортами хмеля, нотками трав, специй, чая и цитрусовых.

Предыдущее пиво от Илона Маска, которое называлось GigaBier и также продавалось в упаковке, отсылающей к Cybertruck, покупатели встретили с восторгом. До этого Tesla дважды, в 2020-м и 2021 годах, продавала партии текилы в упаковке в форме молнии.

Месяц назад Маск заявил, что поставки Cybertruck начнутся 30 ноября. Вместе с тем он попросил умерить ожидания относительно продаж модели, так как компания не сможет быстро масштабировать производство. Пока Tesla может производить более 125 тысяч Cybertruck в год, хотя число предварительных заказов уже превысило миллион.

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      Платон Щукин
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