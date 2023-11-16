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08:24, 17 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка

В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ за крупное мошенничество

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала мужчину, предлагавшего под видом представителя спецслужб комиссовать военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, житель Донецка представлялся сотрудником ФСБ, а затем обещал помощь в комиссовании военнослужащих. Так он похитил у обманутых граждан более миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ с поличным задержали руководство межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» по подозрению в афере на 15 миллионов рублей. Подозреваемые представились сотрудниками Генпрокуратуры России и убедили коммерсантов в том, что в отношении их компании проводится проверка. За ее прекращение мошенники потребовали 15 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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