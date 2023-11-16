Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 16 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ уличила сотрудницу российского госучреждения в госизмене

ФСБ подозревает в госизмене в пользу ВСУ сотрудницу ростовского госучреждения

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против сотрудницы госучреждения Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Женщина задержана по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она с мая 2018 года отправила более 330 тысяч рублей на банковские счета на Украине. Все 60 переводов были направлены на приобретение обмундирования, амуниции для украинских военных.

14 ноября стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина М. А. Прутченкова, подозреваемого в госизмене. Других подробностей по делу в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы расследования засекречены.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Организатор атак на Брянскую область получил пожизненный срок. Что известно о его неонацистском прошлом?

      Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

      Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

      Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

      Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

      Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

      Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

      Российский «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

      Дефиле россиянки в купальнике на конкурсе «Мисс Вселенная» попало на видео

      Собчак заявила о невозможности запретов для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости