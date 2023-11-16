ФСБ уличила сотрудницу российского госучреждения в госизмене

ФСБ подозревает в госизмене в пользу ВСУ сотрудницу ростовского госучреждения

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против сотрудницы госучреждения Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Женщина задержана по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она с мая 2018 года отправила более 330 тысяч рублей на банковские счета на Украине. Все 60 переводов были направлены на приобретение обмундирования, амуниции для украинских военных.

14 ноября стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина М. А. Прутченкова, подозреваемого в госизмене. Других подробностей по делу в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы расследования засекречены.